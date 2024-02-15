Стало известно, какой сюрприз ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет
psychologos.ru
В одном из регионов России судьи приняли решение, открывающее новые перспективы для пожилых людей.
С 14 февраля им будет предоставлена возможность получить заслуженное признание за годы труда, получив статус ветерана труда. Для этого им потребуется представить необходимые документы. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Следовательно, уже с 14 февраля и другие пенсионеры могут ожидать приятный сюрприз в виде статуса ветерана труда. Это звание даст им возможность насладиться льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.