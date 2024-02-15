Стало известно, какой сюрприз ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет

В одном из регионов России судьи приняли решение, открывающее новые перспективы для пожилых людей.

С 14 февраля им будет предоставлена возможность получить заслуженное признание за годы труда, получив статус ветерана труда. Для этого им потребуется представить необходимые документы. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.





Одной женщине, которая трудилась в государственной структуре на протяжении 30 лет, отказали в присвоении статуса ветерана труда. В ходе обращения к социальной защите, ее запрос был отклонен. Однако данная женщина не смирилась с отказом и обратилась в суд. Там судьи приняли сторону пенсионерки, утверждая, что почетная грамота, полученная ею, может быть рассмотрена как ведомственная награда. В результате была допущена ошибка и все требования для присвоения статуса ветерана труда были выполнены, пояснила Киреева.Следовательно, уже с 14 февраля и другие пенсионеры могут ожидать приятный сюрприз в виде статуса ветерана труда. Это звание даст им возможность насладиться льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.