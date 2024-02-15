Новости России
· Артем Акчурин

Стало известно, какой сюрприз ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет

Стало известно, какой сюрприз ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет

psychologos.ru

Подписаться в Telegram

В одном из регионов России судьи приняли решение, открывающее новые перспективы для пожилых людей.

С 14 февраля им будет предоставлена возможность получить заслуженное признание за годы труда, получив статус ветерана труда. Для этого им потребуется представить необходимые документы. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Одной женщине, которая трудилась в государственной структуре на протяжении 30 лет, отказали в присвоении статуса ветерана труда. В ходе обращения к социальной защите, ее запрос был отклонен. Однако данная женщина не смирилась с отказом и обратилась в суд. Там судьи приняли сторону пенсионерки, утверждая, что почетная грамота, полученная ею, может быть рассмотрена как ведомственная награда. В результате была допущена ошибка и все требования для присвоения статуса ветерана труда были выполнены, пояснила Киреева.

Следовательно, уже с 14 февраля и другие пенсионеры могут ожидать приятный сюрприз в виде статуса ветерана труда. Это звание даст им возможность насладиться льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

как бороться с клопами дома

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

массаж шейно-воротниковой зоны спб в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой