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· Артем Акчурин

Стало известно, какой подарок ожидает российских пенсионеров со стажем более 20 лет

Стало известно, какой подарок ожидает российских пенсионеров со стажем более 20 лет

grozny.tv

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В одном из регионов России судейское решение, принятое недавно, открывает новые перспективы для пожилых людей.

С 14 февраля им предоставляется возможность получить заслуженное признание за долгие годы труда и стать ветеранами труда. Цель достижения этого статуса заключается в предоставлении соответствующих документов. Информацию о таких изменениях обнародовала специалист по пенсионным вопросам Анастасия Киреева.

Женщины, работавшей в государственной структуре на протяжении тридцати лет, отказали в установлении статуса ветерана труда. Ее обращение в социальную защиту было отклонено. Но она не остановилась и решила обратиться в суд. Там судьи поддержали позицию пенсионерки. В результате была признана ошибка, и все необходимые требования для присвоения статуса ветерана труда были выполнены, пояснила Киреева.

Таким образом, начиная с 14 февраля, и другие пенсионеры могут ожидать приятный сюрприз в виде присвоения статуса ветерана труда. Это звание позволит им воспользоваться определенными льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.

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