Новости России
· Артем Акчурин

Стало известно, какой подарок ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет

Стало известно, какой подарок ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет

senior50.com

Подписаться в Telegram

В одном из регионов России судьи вынесли решение, которое открывает новые перспективы для пожилых граждан.

С 14 февраля им предоставится возможность получить заслуженное признание за годы труда и получить статус ветерана труда. Для этого им потребуется представить необходимые документы. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Одной женщине, которая работала в государственной структуре в течение 30 лет, отказали в присвоении статуса ветерана труда. После обращения в социальную защиту ее запрос был отклонен. Однако женщина не смирилась с отказом и обратилась в суд. Там судьи поддержали пенсионерку, указав, что полученная ею почетная грамота может быть рассмотрена как ведомственная награда. В результате признание статуса ветерана труда было одобрено, пояснила Киреева.

Следовательно, уже с 14 февраля остальные пенсионеры также могут ожидать приятный сюрприз в виде статуса ветерана труда. Это звание даст им возможность воспользоваться льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане зафиксировали морозы до -45 градусов

Новости Татарстана

день назад

Скончался экс-помощник президента Татарстана Шамиль Бадамшин

:тараканы травить служба москва

Новости Татарстана

день назад

В Казани прошел обыск в квартире сборщика подписей Надеждина

Интересное в Казани

3 дня назад

От гаража до 70 домов в год: рассказываем, как житель Казани привел свою строительную компанию к успеху.

наливной пол цена работы за метр квадратный в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани выбрасывают 40% продуктов

Новости Татарстана

21 час назад

Алексей Навальный* внезапно скончался в колонии «Полярный волк»

Новости Татарстана

день назад

Владимир Путин назначил 14 новых судей в Татарстане
Лонгриды
3 дня назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Татарстана

2 часа назад

Армения не станет принимать участие в «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Минниханов общался с главой «Союзмультфильма»

Новости Татарстана

3 часа назад

Учёные КФУ открыли новую звезду

Новости Татарстана

3 часа назад

28 объектов здравоохранения построили за 2023 год в Татарстане
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
4 дня назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В РТ растёт годовая инфляция

Новости Татарстана

21 час назад

В дни «Игр будущего» телебашня в Казани включит архитектурную подсветку

Новости Татарстана

21 час назад

22-летнего бойца СВО из Татарстана наградили медалью «За отличия в службе»
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой