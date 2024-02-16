Стало известно, какой подарок ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет

В одном из регионов России судьи вынесли решение, которое открывает новые перспективы для пожилых граждан.

С 14 февраля им предоставится возможность получить заслуженное признание за годы труда и получить статус ветерана труда. Для этого им потребуется представить необходимые документы. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.





Одной женщине, которая работала в государственной структуре в течение 30 лет, отказали в присвоении статуса ветерана труда. После обращения в социальную защиту ее запрос был отклонен. Однако женщина не смирилась с отказом и обратилась в суд. Там судьи поддержали пенсионерку, указав, что полученная ею почетная грамота может быть рассмотрена как ведомственная награда. В результате признание статуса ветерана труда было одобрено, пояснила Киреева.Следовательно, уже с 14 февраля остальные пенсионеры также могут ожидать приятный сюрприз в виде статуса ветерана труда. Это звание даст им возможность воспользоваться льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.