Стало известно, какой подарок ожидает пенсионеров со стажем более 20 лет
senior50.com
В одном из регионов России судьи вынесли решение, которое открывает новые перспективы для пожилых граждан.
С 14 февраля им предоставится возможность получить заслуженное признание за годы труда и получить статус ветерана труда. Для этого им потребуется представить необходимые документы. Об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Следовательно, уже с 14 февраля остальные пенсионеры также могут ожидать приятный сюрприз в виде статуса ветерана труда. Это звание даст им возможность воспользоваться льготами и получить дополнительные выплаты к пенсии.