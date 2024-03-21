Стало известно, какое надо называть детей, чтобы они стали успешными

Важно тщательно подойти к выбору имени для ребенка, учитывая его потенциальное влияние на жизнь.

Нумерологические аспекты имени могут раскрывать определенные качества и характеристики личности. Именно поэтому стоит обратить внимание на числовые значения, соответствующие буквам в имени, чтобы создать благоприятные условия для ребенка. Сообщает ProGorod.

Нумеролог Ирина Лидерман подчеркивает важность не только основного имени, но и возможных сокращений, которыми планируется называть ребенка. Например, если основное имя Мария, следует учитывать и возможные варианты сокращения: Машенька, Маруся, Маня.

Можно использовать таблицу числовых значений букв русского и английского алфавитов для определения числового значения имени и его сокращений. Особое внимание следует уделить сумме чисел в имени, избегая комбинаций, содержащих числа 13, 14, 16, 19, которые могут указывать на потенциальные проблемы в будущем. Вместо этого желательно выбирать имена, дающие числа 7, 10, 11, 12, 22, 29, 33, чтобы обеспечить благоприятные перспективы и характеристики личности ребенка.