Стало известно, какое будущее ждет россиян после отмены льготной ипотеки

Правительство Российской Федерации планирует в ближайшее время изменить условия ипотечного кредитования в стране.

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что семейная ипотека и региональные программы будут продлены до 1 июля 2024 года, но есть проблемы с другими программами. Эксперты отмечают, что программы стимулирования ипотеки повлияют на цены на жилье.

Одна из них - ипотека под 6 % с минимальным первоначальным взносом 20 % для семей с детьми. Также существует IT-ипотека для сотрудников высокотехнологичных компаний с процентной ставкой 5 %. Самой популярной является ипотека с государственным субсидированием с процентной ставкой 8 %. Однако в конце прошлого года требования по этой программе были ужесточены. Первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30 %, а кредитный лимит снижен.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, выразила опасение, что льготные кредиты могут привести к росту цен на жилье: В 2023 году средняя цена квадратного метра в Санкт-Петербурге на первичном рынке составит 237,8 тысячи рублей, на вторичном - 199,9 тысячи рублей.

Приостановка или ужесточение ипотечных программ с государственным субсидированием может привести к снижению спроса на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако даже если некоторые льготные меры будут отменены, есть сомнения в возможности стабилизации цен на обоих рынках недвижимости.