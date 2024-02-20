Стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготной ипотеки: крупные банки уже отказывают в выдаче

Правительство РФ готовится внести изменения в условия ипотечного кредитования. Семейная ипотека и региональные программы будут продлены до июля 2024 года, в то время как некоторые другие программы столкнутся с трудностями. Специалисты предупреждают, что эти программы могут повлиять на цены на жилье.

Одна из таких программ - ипотека под 6% с первоначальным взносом не менее 20% для семей с детьми. Существуют также ипотечные кредиты в сфере информационных технологий под 5 % для сотрудников высокотехнологичных компаний. Однако наибольшей популярностью пользуются ипотечные кредиты, обеспеченные государством, с процентной ставкой 8 %. В конце прошлого года в рамках этой программы были введены более жесткие условия, такие как увеличение первоначального взноса с 20 до 30 % и снижение кредитного лимита.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, опасается, что льготные кредиты приведут к росту цен на жилье.

Некоторые банки Российской Федерации, такие как «Уралсиб», «Ак Барс Банк» и Московский кредитный банк, уже начали отказывать гражданам в льготных ипотечных кредитах. Причина отказа от льготных ипотечных кредитов заключается в том, что эти банки уже израсходовали все лимиты, выделенные в бюджете на оформление таких кредитов. Выдача ипотеки на льготных условиях возобновится после выделения банкам новых лимитов, сообщает Бизнес Online.

Приостановка или ужесточение системы государственных субсидий может привести к снижению спроса на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако даже если некоторые льготные меры будут приостановлены, стабильность цен на недвижимость останется под вопросом, заявляют эксперты.