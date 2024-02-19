Стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготной ипотеки: крупные банки уже начали отказывать в выдаче
fsk.ru
Правительство Российской Федерации планирует внести изменения в условия ипотечного кредитования в стране.
Семейная ипотека и региональные программы будут продлены до 1 июля 2024 года, однако другие программы сталкиваются с определенными трудностями. Эксперты считают, что эти программы могут повлиять на цены на жилье.
Одной из таких программ является ипотека под 6% с минимальным первоначальным взносом в 20% для семей с детьми. Также существует IT-ипотека для сотрудников высокотехнологичных компаний с процентной ставкой 5%. Однако наиболее популярной является ипотека с государственным субсидированием и процентной ставкой 8%. В конце прошлого года по этой программе были введены более строгие требования, включая увеличение первоначального взноса с 20% до 30% и снижение кредитного лимита.
Три российских банка, специализирующихся на ипотечном кредитовании, прекратили выдачу семейных ипотечных кредитов. Причина этого решения заключается в том, что они почти полностью использовали доступный бюджет на выдачу предпочтительных кредитов. Среди банков, которые приостановили эти операции, можно назвать Ак Барс Банк, Уралсиб и Московский Кредитный Банк. Данную информацию сегодня опубликовало информационное агентство ТАСС.
Остановка или ужесточение ипотечных программ с государственным субсидированием может привести к снижению спроса на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако даже при отмене некоторых льготных мер сомнения остаются относительно возможности стабилизации цен на обоих рынках недвижимости, сообщает портал "Пруфы".