Стало известно, какое будущее ожидает россиян после отмены льготной ипотеки: крупные банки уже начали отказывать в выдаче

Правительство Российской Федерации планирует внести изменения в условия ипотечного кредитования в стране.

Семейная ипотека и региональные программы будут продлены до 1 июля 2024 года, однако другие программы сталкиваются с определенными трудностями. Эксперты считают, что эти программы могут повлиять на цены на жилье.



Одной из таких программ является ипотека под 6% с минимальным первоначальным взносом в 20% для семей с детьми. Также существует IT-ипотека для сотрудников высокотехнологичных компаний с процентной ставкой 5%. Однако наиболее популярной является ипотека с государственным субсидированием и процентной ставкой 8%. В конце прошлого года по этой программе были введены более строгие требования, включая увеличение первоначального взноса с 20% до 30% и снижение кредитного лимита.



