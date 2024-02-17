Правительство Российской Федерации готовит изменения в условиях ипотечного кредитования в стране. Гражданам страны было объявлено о продлении семейной ипотеки и региональных программ до 1 июля 2024 года, однако другие программы сталкиваются с определенными сложностями. Эксперты отмечают, что данные программы могут оказать влияние на цены на жилье.

Одной из таких программ является ипотека под 6% с минимальным первоначальным взносом в 20% для семей с детьми. Также существует IT-ипотека для сотрудников высокотехнологичных компаний с процентной ставкой 5%. Однако самой популярной является ипотека с государственным субсидированием и процентной ставкой 8%. В конце прошлого года по этой программе были введены более строгие требования, включая увеличение первоначального взноса с 20% до 30% и снижение кредитного лимита.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина выразила опасения относительно возможного роста цен на жилье из-за льготных кредитов. Она прогнозирует, что в 2023 году средняя цена за квадратный метр в Санкт-Петербурге составит 237,8 тысячи рублей на первичном рынке и 199,9 тысячи рублей на вторичном.

Остановка или ужесточение ипотечных программ с государственным субсидированием может привести к снижению спроса на жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако даже при отмене некоторых льготных мер сомнения остаются относительно возможности стабилизации цен на обоих рынках недвижимости, сообщает портал «Пруфы».