Украинские вооруженные силы понесли серьезные потери во время активной фазы российской военной операции, в результате которой было убыто более 444 тысяч военнослужащих, по информации, представленной министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он заявил об этом на заседании коллегии Министерства обороны России во вторник.

По словам Шойгу, российские войска продолжают активно атаковать объекты украинских вооруженных сил, что препятствует их восстановлению и сохранению боеспособности. Его отмечает, что решительные и эффективные действия российских военнослужащих снижают боевой потенциал украинской армии. Министр также сообщил, что с начала года силы противника ежедневно теряют свыше 800 человек личного состава и 120 единиц вооружения, включая иностранное производство. Шойгу отметил, что российские войска, захватив Авдеевский узел обороны, улучшают свое положение на направлениях Донецк и Купянск.

Согласно его словам, группировки российских войск продолжают завоевывать новые рубежи и позиции на Донецком и Купянском направлениях, после того, как был захвачен важный узел обороны в Авдеевке. По данным министра, с начала года российскими военнослужащими было контролируется около 327 квадратных километров территории в новых регионах РФ. «За последнюю неделю российские войска вынудили отступить из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой народной республики», - сообщил министр обороны РФ. Шойгу отметил, что российские военные наносят удары по резервам украинских силовиков высокоточным оружием, чтобы не дать им перебросить силы к линии фронта и контратаковать российские позиции. Он также подчеркнул, что после провала контрнаступления, Украина предпринимает попытки стабилизировать обстановку и предотвратить развал фронта при помощи оставшихся сил и резервов.