Стало известно, какие купюры перестанут принимать в российских магазинах

В России предупреждают граждан о невозможности использования поврежденных банкнот в супермаркетах

Покупателям необходимо быть внимательными к состоянию банкнот, которые они планируют использовать для оплаты покупок в супермаркетах. Согласно экспертам, легитимные поврежденные купюры могут быть приняты к оплате только в случае если:

- Номинал, серия и рисунок остаются видимыми.

- Повреждения являются незначительными, например, пятна, потертости или углы, которые стерты.

Однако покупателям стоит понимать, что банкноты с существенными повреждениями не будут приниматься в супермаркетах. Если сохранилось более 55% площади купюры и можно идентифицировать ее серию и номер, то ее можно обменять в банке на новую купюру того же номинала. Это относится к разорванным, обгоревшим и склеенным купюрам. Нет ограничений по количеству таких банкнот.

Если повреждение составляет более 55% площади купюры или менее 50%, но она склеена из частей разных банкнот, то ее не примут ни в супермаркете, ни в банке.

Гражданам не рекомендуется пробовать использовать или обменивать банкноты, вызывающие подозрения в подделке, так как это может повлечь за собой уголовную ответственность. Если возникают сомнения, то стоит обратиться в банк для проверки.

В России случаи подделки банкнот не редкость. Только в 2023 году было изъято и передано в полицию более 12 000 фальшивых купюр, в основном номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей.