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Стало известно, какие купюры перестанут принимать в магазинах

Стало известно, какие купюры перестанут принимать в магазинах

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Покупателям в российских супермаркетах сообщено о том, что поврежденные банкноты не будут приниматься.

Эксперты рекомендуют быть внимательными к состоянию денежных купюр, используемых для оплаты покупок. Согласно информации специалистов, поврежденные купюры могут быть приняты, если видны номинал, серия и рисунок, а также если повреждения незначительны - такие как загрязнения, потертости или слегка изношенные углы.

Однако купюры с серьезными повреждениями не будут приниматься в магазинах. Если более 55% площади купюры сохранилось и можно определить серию и номер, ее можно обменять в банке на новую того же номинала. Ограничений по количеству таких банкнот нет.

Банкноты с повреждениями более 55% площади или такие, которые склеены из частей разных купюр, не будут приниматься ни в магазине, ни в банке.

Гражданам не рекомендуется использовать или обменивать поддельные банкноты, так как это может привести к уголовной ответственности. При сомнениях лучше обратиться в банк для проверки.

В России случаи подделки купюр не редки. Только в 2023 году было изъято и передано полиции более 12 000 поддельных купюр, в основном номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей.

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