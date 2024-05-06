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· 16+ · Артем Акчурин

Стало известно, какие купюры больше не будут принимать в российских магазинах

Россиянам передано предупреждение о том, что супермаркеты не примут поврежденные банкноты в качестве оплаты.

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Россиянам передано предупреждение о том, что супермаркеты не примут поврежденные банкноты в качестве оплаты.

Покупателям рекомендуется внимательно следить за состоянием банкнот, которые они предъявляют в супермаркетах для оплаты. Согласно экспертам, поврежденные купюры могут быть приняты при соблюдении следующих условий:

- Номинал, серия и рисунок видны;
- Повреждения несущественны, такие как загрязнения, потертости или стертые углы.

Однако, банкноты с серьезными повреждениями не будут приниматься в магазинах. При утере более 55% площади купюры, если можно определить ее серию и номер, ее можно обменять в банке на новую того же номинала. Это касается разорванных, обгоревших или склеенных банкнот. Нет ограничений на количество таких банкнот.

В случае, если повреждение составляет более 55% площади купюры или менее 50%, но она склеена из частей различных банкнот, ее не примут ни в магазине, ни в банке.

Гражданам не рекомендуется пытаться использовать или обменивать подозрительные банкноты, которые могут быть поддельными, так как это может повлечь уголовную ответственность. При возникновении сомнений рекомендуется обращаться в банк для проверки.

В России случаи фальсификации банкнот не являются редкостью. Только за 2023 год было изъято и передано в полицию более 12 000 поддельных купюр, преимущественно номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей.

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