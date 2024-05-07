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Стало известно, какие купюры больше не будут принимать в магазинах России

Российские граждане получили предупреждение о том, что поврежденные банкноты не будут приниматься в супермаркетах.

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Российские граждане получили предупреждение о том, что поврежденные банкноты не будут приниматься в супермаркетах.

Покупатели должны быть внимательны к состоянию банкнот, которые они собираются использовать для оплаты товаров в супермаркетах. Эксперты уточнили, что поврежденные купюры могут быть приняты к оплате только в случае, если видны их номинал, серия и рисунок, а повреждения ограничиваются незначительными дефектами, такими как загрязнения, потертости или стертые углы.

Однако существенно поврежденные банкноты не будут приниматься в супермаркетах. Если более 55% площади купюры сохранилось, и ее серия и номер все еще определяются, такую купюру можно обменять в банке на новую того же номинала. Это относится к случаям с разорванными, обгоревшими и склеенными банкнотами, и ограничения на количество обмена подобными купюрами отсутствуют.

Если повреждение составляет более 55% площади купюры или менее 50%, но она сделана путем склейки частей разных банкнот, такую купюру не примут ни в магазине, ни в банке.

Гражданам настоятельно не рекомендуется пытаться использовать или обменивать купюры, вызывающие подозрения в подделке, так как это может привести к уголовной ответственности. При возникновении сомнений следует сразу обратиться к банку для профессиональной проверки.

В России случаи подделки банкнот не редкость. Только в 2023 году было изъято и передано в полицию более 12 000 поддельных купюр, в основном номиналом 5000, 2000 и 1000 рублей.

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