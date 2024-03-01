Стало известно, как вырастут в цене бананы в России уже с 1 марта

Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время россиян ожидают изменения цен на бананы.

Александр Марчелов, известный экономист, ожидает, что цены упадут до 100-120 рублей за килограмм. Подобное снижение обусловлено введением запрета на ввоз бананов из Эквадора из-за опасности распространения вредного вредителя - мухи-горбатки. Это привело к увеличению объемов поставок из других стран, включая Индию.

Олег Князьков, руководитель центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, также прогнозирует снижение цен на бананы в России. Он отмечает, что развитие торговых связей и опыт в сельскохозяйственных поставках между Россией и Индией могут снизить издержки и, следовательно, стоимость бананов.

Князьков также указывает на возможное влияние начала поставок бананов из Филиппин, Индонезии и Вьетнама на снижение цен. Он отмечает, что Вьетнам рассматривает российский рынок как перспективный для своих поставок бананов.

С начала февраля Россельхознадзор запретил поставки бананов с пяти предприятий Эквадора из-за обнаружения вредного вредителя. Этот шаг привел к серьезным потерям для Эквадора, учитывая, что Россия является крупным импортером его бананов.