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· Ульяна Сенько

Стало известно, как российские пенсионеры могут повысить выплату от государства на 30%: граждане в шоке

Стало известно, как российские пенсионеры могут повысить выплату от государства на 30%: граждане в шоке

smartik.ru

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В России пенсионерам предоставляется уникальная возможность для увеличения размера своих будущих пенсионных выплат путем отложенного выхода на пенсию.

Этот процесс включает в себя накопление дополнительных коэффициентов за каждый дополнительный год работы, что приводит к значительному увеличению как базовой части пенсии, так и общей суммы пенсионных баллов.

Конкретные примеры такой инкрементной системы включают увеличение фиксированной выплаты на 5,6% за один год отсрочки, на 12% за два года и на 27% за четыре года. Даже работающие пенсионеры могут воспользоваться этим преимуществом, отказавшись от получения пенсии на определенный период (не менее года) в обмен на применение этих увеличивающих коэффициентов к их будущим выплатам.

Эксперты подчеркивают, что отсрочка выхода на пенсию является стратегическим шагом, позволяющим значительно увеличить будущие пенсионные выплаты, предоставляя пенсионерам более финансово обеспеченную старость. Такая стратегия рекомендуется к рассмотрению всем, кто стремится улучшить свое финансовое положение в пенсионном возрасте.

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