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· Артем Акчурин

Стало известно, как пенсионер может повысить выплату от государства на 30%: граждане в шоке

Стало известно, как пенсионер может повысить выплату от государства на 30%: граждане в шоке

konkurent.ru

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Пенсионеры в России имеют возможность увеличить свою пенсию, откладывая выход на пенсию.

За каждый год такой отсрочки будут начисляться премиальные коэффициенты, которые увеличат как фиксированную выплату, так и сумму пенсионных баллов.

Чем дольше пенсионер будет откладывать выход на пенсию, тем больше будет прирост. Например:

- За год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6%.

- За два года отсрочки - на 12%.
- За четыре года отсрочки - на 27%.

Получить дополнение могут даже те пенсионеры, которые продолжают работать. Если пенсионер найдет высокооплачиваемую работу и временно откажется от выплаты пенсии (на не менее чем год), то к его пенсии будут применены специальные коэффициенты, и размер выплаты значительно вырастет.

Эксперты отмечают, что отсрочка выхода на пенсию - это эффективный способ увеличить размер пенсии. Рекомендуется рассмотреть эту возможность пенсионерам, чтобы обеспечить себе более комфортную старость.

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