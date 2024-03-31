Стало известно, как пенсионер может повысить выплату от государства на 30%: граждане в шоке
konkurent.ru
Пенсионеры в России имеют возможность увеличить свою пенсию, откладывая выход на пенсию.
За каждый год такой отсрочки будут начисляться премиальные коэффициенты, которые увеличат как фиксированную выплату, так и сумму пенсионных баллов.
Чем дольше пенсионер будет откладывать выход на пенсию, тем больше будет прирост. Например:
- За год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6%.
- За четыре года отсрочки - на 27%.
Получить дополнение могут даже те пенсионеры, которые продолжают работать. Если пенсионер найдет высокооплачиваемую работу и временно откажется от выплаты пенсии (на не менее чем год), то к его пенсии будут применены специальные коэффициенты, и размер выплаты значительно вырастет.
Эксперты отмечают, что отсрочка выхода на пенсию - это эффективный способ увеличить размер пенсии. Рекомендуется рассмотреть эту возможность пенсионерам, чтобы обеспечить себе более комфортную старость.
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