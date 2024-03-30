Стало известно, как пенсионер может повысить выплату от государства на 30%: бабушки и дедушки в шоке

Пенсионеры в России могут увеличить свою пенсию, отложив выход на пенсию. За каждый год такой отсрочки им будут начисляться премиальные коэффициенты, которые повысят как фиксированную выплату, так и сумму пенсионных баллов.

Чем дольше пенсионер будет откладывать выход на пенсию, тем выше будет прибавка. Например:

- За год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6%.

- За два года отсрочки - на 12%.

- За четыре года отсрочки - на 27%.

Получить прибавку могут даже работающие пенсионеры. Если пенсионер устроится на высокооплачиваемую работу и сможет позволить себе временно отказаться от выплаты пенсии, то по итогу к его пенсии будут добавлены особые коэффициенты, и выплата станет значительно выше.