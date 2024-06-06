Стало известно, как гражданам РФ отдохнуть неделю на День России

Выходные дни по случаю празднования Дня России являются прекрасным поводом для того, чтобы провести время в кругу семьи, отдохнуть и восполнить энергетические запасы.

В текущем году у граждан страны появится шанс организовать из этого праздника 12 июня полноценные каникулы.

Напомним, что в российском государстве этот день отмечен как официальный выходной, что дает большинству граждан возможность не работать. В 2024 году праздник приходится на среду, но с возможностью использовать заранее запланированный отпуск, отдых может стать еще более длительным.

Согласно законам РФ, у каждого работающего человека есть право каждый год уходить на оплачиваемый отпуск, который составляет 28 календарных дней. При этом, сотрудники могут сами выбирать период своего отпуска, предварительно согласовав его с работодателем.