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· Ульяна Сенько

Стало известно, как будут штрафовать за назойливые спам-звонки уже с 1 апреля

Стало известно, как будут штрафовать за назойливые спам-звонки уже с 1 апреля

toptver.ru

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В России введены новые меры против навязчивой телефонной рекламы и спама.

Теперь, в случае отправки рекламных сообщений или звонков без явного согласия абонентов, предприниматели и компании столкнутся с значительными штрафами.

Величина штрафов зависит от формы собственности бизнеса:

  • Индивидуальные предприниматели подвергаются штрафам от 20 000 до 100 000 рублей;
  • Малые предприятия могут быть оштрафованы на суммы от 150 000 до 500 000 рублей;
  • Для крупных компаний предусмотрены штрафы от 300 000 до 1 000 000 рублей.

Ранее за подобные нарушения предусматривались менее строгие санкции в рамках закона «О рекламе», однако нововведения значительно ужесточают ответственность. Особое внимание уделяется рекламе финансовых услуг: за предоставление рекламы кредитных продуктов без полной информации об условиях предложения штрафы удваиваются, достигая для компаний отметки в 1,6 млн рублей, сообщили в PRIMPRESS.

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