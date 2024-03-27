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· Ульяна Сенько

Стало известно, как будут штрафовать за надоедливые спам-звонки уже с 1 апреля

Стало известно, как будут штрафовать за надоедливые спам-звонки уже с 1 апреля

jur24pro.ru

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В новом законодательном порядке, введенном для регулирования рекламной деятельности в России, устанавливаются значительные финансовые санкции для лиц, осуществляющих нежелательные рекламные рассылки и звонки.

Согласно последним данным от PRIMPRESS, теперь предприниматели и компании, которые рассылают рекламу без получения предварительного согласия получателей, могут столкнуться со штрафами вплоть до одного миллиона рублей.

Введенные штрафные санкции различаются в зависимости от формы собственности предприятий:

  • Индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму от 20 000 до 100 000 рублей;
  • Малые предприятия подвергаются штрафам в размере от 150 000 до 500 000 рублей;
  • Для крупных компаний предусмотрены штрафы от 300 000 до 1 миллиона рублей.

Отмечается, что ранее за подобные нарушения в области рекламы уже существовали штрафные меры, но новые правила значительно ужесточают санкции. Кроме того, особое внимание уделяется рекламе кредитных продуктов: если в рекламных материалах отсутствует полная информация об условиях кредитования, размер штрафов может быть увеличен вдвое.

Эти изменения подчеркивают стремление государства обеспечить защиту граждан от навязчивой рекламы и укрепить прозрачность рекламного рынка.

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