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Стало известно есть ли у Ирана ядерное оружие и готовы ли они его применять

Google может помочь определить, кто владеет ядерным оружием.

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Google может помочь определить, кто владеет ядерным оружием. По запросу "есть ли ядерное оружие...", Google предлагает информацию о Ядерном оружии Ирана. Однако, следует учитывать, что Израиль также привлекает внимание в этом вопросе. Сообщает 47.news.

В то же время, в поисковой системе Яндекс результаты указывают на Израиль как страну, связанную с ядерным оружием.

Из открытых источников следует, что в данный момент Иран только разрабатывает ядерную программу, в то время как Израиль, предположительно, уже обладает ядерным оружием.

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