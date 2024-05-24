Google может помочь определить, кто владеет ядерным оружием. По запросу "есть ли ядерное оружие...", Google предлагает информацию о Ядерном оружии Ирана. Однако, следует учитывать, что Израиль также привлекает внимание в этом вопросе. Сообщает 47.news.



В то же время, в поисковой системе Яндекс результаты указывают на Израиль как страну, связанную с ядерным оружием.



Из открытых источников следует, что в данный момент Иран только разрабатывает ядерную программу, в то время как Израиль, предположительно, уже обладает ядерным оружием.