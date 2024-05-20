Стало известно есть ли у Ирана ядерное оружение и готовы ли они применить его
Google подскажет, чьим ядерным орудием стоит всерьез поинтересоваться воскресным вечером.
В поисковой системе Google при запросе "есть ли ядерное оружие…" первым появится подсказка "у Ирана", что свидетельствует о широком интересе к этой теме. На втором месте находится Израиль.
В поисковой системе "Яндекс" результаты запроса направляют пользователя на обсуждение наличия ядерного оружия в Израиле.
Согласно информации из открытых источников, Иран движется к созданию ядерного оружия, в то время как Израиль, по мнению некоторых, уже обладает ядерным оружием.
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