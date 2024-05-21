В поисковой системе Google на запрос "есть ли ядерное оружие…" первым выскакивает подсказка "у Ирана".

Это говорит о том, что в данный момент этот вопрос интересует многих интернет-пользователей. На втором месте - Израиль.

В Яндексе результаты поиска, наоборот, направляют пользователя к запросу о стране Израиль. По данным открытых источников, Иран разрабатывает ядерную программу, в то время как Израиль является страной, имеющей ядерное оружие.