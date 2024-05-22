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Стало известно есть ли у Ирана ядерное оружение и готовы ли они его применять

В Google на запрос "есть ли ядерное оружие…" первым выскакивает подсказка "у Ирана".

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Часть людей больше всего волнует вопрос наличия ядерного оружия у ряда государств.

"В поисковой системе Google, если задать вопрос «Существует ли ядерное оружие...», первым откликом будет упоминание Ирана. Это показывает очень высокий интерес к этой тематике в наше время.

На втором месте в этом запросе фигурирует Израиль. При обращении к поисковику «Яндекс» пользователи направляются на поиск информации о государствах Израиль и Иран. Из доступных государственных источников видно, что Иран находится в процессе разработки ядерного оружия, хотя на текущий момент страна лишь работает над созданием ядерной программы. Большинство экспертов считает, что у Израиля уже есть ядерное вооружение."

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