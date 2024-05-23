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· 16+ · Артем Акчурин

Стало известно есть ли у Ирана ядерное оружение и готовы ли они его использовать

Google подскажет, о чьём ядерном потенциале пользователи беспокоятся больше всего.

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Google подскажет, о чьём ядерном потенциале пользователи беспокоятся больше всего

Интересно, какие страны ассоциируются у пользователей интернета с ядерной угрозой? Ответ на этот вопрос неожиданным образом даёт сам Google. При вводе в поисковую строку фразы "есть ли ядерное оружие..." алгоритм в первую очередь предлагает уточнить "...у Ирана". На втором месте в списке подсказок – Израиль.

Любопытно, что "Яндекс" демонстрирует другую картину: при аналогичном запросе российский поисковик в первую очередь предлагает уточнить запрос именно словом "Израиль".

Стоит отметить, что, согласно открытым источникам, Израиль считается держателем ядерного оружия, тогда как Иран находится на этапе разработки ядерной программы. Возможно, Google, анализируя миллионы запросов пользователей, отражает нарастающую глобальную озабоченность по поводу ядерных амбиций Тегерана.

В то же время, разница в выдаче "Яндекса" может свидетельствовать о том, что российский сегмент интернета больше озабочен вопросом наличия ядерного оружия у Израиля.

Так или иначе, подобные алгоритмические подсказки наглядно демонстрируют, насколько сильно тема ядерного оружия волнует умы людей во всем мире.

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