Стало известно, что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

Начиная с 1 мая 2024 года, некоторые категории пенсионеров в России столкнутся с приятными изменениями в своих пенсионных выплатах, как сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Одно из значимых новшеств - увеличение пенсий для лиц старше 80 лет, которым будет начислена дополнительная выплата в размере 7,5 тысячи рублей. Также предусмотрена возможность корректировки пенсионных начислений для тех, кто ушел на пенсию в начале года, при условии предоставления документов, подтверждающих новый трудовой стаж, в течение апреля.

Изменения затронут не только пенсии по возрасту, но и социальные выплаты, в том числе для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, которые могут претендовать на компенсационные выплаты при наличии ухаживающих за ними трудоспособных лиц.

Эти обновления подкрепляются последними законодательными изменениями, принятыми Госдумой, направленными на увеличение гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей, что вдвое превышает предыдущий предел.

Таким образом, данные меры подчеркивают стремление государства обеспечить стабильность и финансовую поддержку пенсионеров, учитывая их потребности и обеспечивая более комфортные условия для пожилых граждан России, сообщили в «Известиях».