Новости России
· Ульяна Сенько

Стало известно, что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

Стало известно, что ждет неработающих пожилых россиян уже с 1 мая

gremlincom.ru

Подписаться в Telegram

Начиная с 1 мая 2024 года, некоторые категории пенсионеров в России столкнутся с приятными изменениями в своих пенсионных выплатах, как сообщила Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Одно из значимых новшеств - увеличение пенсий для лиц старше 80 лет, которым будет начислена дополнительная выплата в размере 7,5 тысячи рублей. Также предусмотрена возможность корректировки пенсионных начислений для тех, кто ушел на пенсию в начале года, при условии предоставления документов, подтверждающих новый трудовой стаж, в течение апреля.

Изменения затронут не только пенсии по возрасту, но и социальные выплаты, в том числе для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, которые могут претендовать на компенсационные выплаты при наличии ухаживающих за ними трудоспособных лиц.

Эти обновления подкрепляются последними законодательными изменениями, принятыми Госдумой, направленными на увеличение гарантийного возмещения по добровольным пенсионным накоплениям до 2,8 млн рублей, что вдвое превышает предыдущий предел.

Таким образом, данные меры подчеркивают стремление государства обеспечить стабильность и финансовую поддержку пенсионеров, учитывая их потребности и обеспечивая более комфортные условия для пожилых граждан России, сообщили в «Известиях».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

8 часов назад

На стройке нового театра Камала в Казани найдены человеческие кости

Гид по скидкам Казани

6 часов назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

сетка вентиляционная против тараканов

Новости Татарстана

день назад

Нижнекамский водоканал Татарстана подозревают в хищении 350 млн рублей

Полезное

3 дня назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.

тюнинг грузовиков в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В деревне Куюки Татарстана люди слышали хлопки взрывов

Новости Татарстана

день назад

Пожарные потушили торговые павильоны на улице Зорге в Казани

Новости Татарстана

день назад

Уровень воды в реках Татарстана местами вырос на 187 см за сутки

Новости Татарстана

день назад

Певец Ришат Тухватуллин из Татарстана стал папой

Новости Татарстана

день назад

Авария на подстанции 11 апреля лишила жителей Зеленодольска холодной воды
Новости Татарстана
4 часа назад

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

В Татарстане предложили мобилизацию для посетителей клубов

Новости Татарстана

3 часа назад

Уличным торговцам в Казани придется платить за место на Баумана

Гид по скидкам Казани

7 часов назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

Новости Татарстана

4 часа назад

В суде допросили экс-руководителя МЧС по Татарстану

Новости Татарстана

6 часов назад

В Бугульме 46-летнего мужчину обвиняют в смертельном избиении знакомого
В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане за 3 месяца отговорили от аборта почти 60% женщин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистопольском районе 62-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Новости Татарстана

7 часов назад

28 апреля 2024 года откроется летний сезон в казанском экстрим-парке «Урам»

Новости Татарстана

7 часов назад

В Казани 3 подростков устроили ночные гонки с полицией
Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Действительно вкусные праздники! Гастрономический календарь для жителей Казани