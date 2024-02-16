Стало известно, что ждет неработающих пожилых россиян с 1 марта

Стало известно, что уже с марта произойдут серьезные изменения в размерах выплат для российских пенсионеров, которые не заняты трудовой деятельностью.

С 1 марта 2024 года планируется увеличить пенсии неработающих пожилых людей на 7,5%, доведя средний размер страховой пенсии по старости для этой категории россиян до 23 тысяч рублей. Государственная дума РФ приняла соответствующий законопроект в первом чтении в октябре. В тот же день был поддержан закон об упрощении выплаты накопительной части пенсии.

Страховая пенсия по старости состоит из 2 частей: фиксированного размера и страховой части. Размер последней определяется стажем, доходом до 2002 года и пенсионными взносами после 2002 года. Планируется, что фиксированная выплата увеличится с 7567 до 8134 рублей в 2024 году.

Также планируется увеличить величину пенсионного коэффициента, используемого для расчета страховой части пенсии. Пенсионный коэффициент определяется взносами в Социальный фонд.

Это решение коснется более 32 миллионов пенсионеров. Президент республики поручил закрепить это решение законодательно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что необходимые средства уже заложены в федеральный бюджет, а дополнительные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят около 234 млрд рублей, сообщает ngnovoros.