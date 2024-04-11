Стало известно, что ждет неработающих пожилых граждан уже с 1 мая

С началом мая 2024 года в России вступают в силу обновления в системе пенсионных выплат, ориентированные на определенные группы пенсионеров.

Новшества включают повышение пенсионных начислений для граждан старше 80 лет, которым будет назначена дополнительная выплата размером в 7,5 тысячи рублей. Кроме того, планируется адаптация пенсионных сумм для пенсионеров, оформивших пенсии в начале текущего года, при условии предоставления актуальных данных о трудовом стаже в апреле.

Дополнения касаются и социальных пенсий, особенно для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, которым положены дополнительные выплаты в случае наличия опекунов.

Эти меры сопровождаются законодательными обновлениями, в том числе удвоением максимального размера гарантированного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей.

Эти действия отражают стремление государства укрепить экономическую поддержку старшего поколения, способствуя повышению их жизненного уровня.

Рекомендуется, чтобы пенсионеры ознакомились с предстоящими обновлениями и проверили наличие всех необходимых документов, чтобы полностью воспользоваться предлагаемыми улучшениями в пенсионной системе, как сообщают «Известия».