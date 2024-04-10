Стало известно, что ждет неработающих пожилых граждан РФ уже с 1 мая

С первого мая 2024 года определенные группы российских пенсионеров встретят улучшения в своих пенсионных начислениях, как детализировала Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Одним из ключевых обновлений является повышение пенсионных выплат для лиц старше 80 лет, которым полагается дополнительная выплата в 7,5 тысячи рублей. Кроме того, предусмотрена опция перерасчета пенсионных начислений для пенсионеров, оформивших пенсию в начале года, при условии предъявления подтверждающих документов о новом трудовом стаже в апреле.

Не остаются без внимания и социальные выплаты, включая дополнительные пособия для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, при наличии ухаживающих.

Сопровождаясь законодательными инициативами, эти меры включают увеличение максимальной суммы гарантированного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей, что в два раза больше предыдущего лимита.

Эти инициативы отражают стремление российского правительства укрепить финансовую поддержку пожилого населения, обеспечивая им стабильность и улучшенные условия жизни.

Пенсионерам рекомендуется ознакомиться с предстоящими изменениями и убедиться в наличии всех необходимых документов для использования новых возможностей по улучшению своего материального положения, сообщают «Известия».