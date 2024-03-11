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· Артем Акчурин

Стало известно, что с помощью одного вопроса можно определить низкий интеллект собеседника

Стало известно, что с помощью одного вопроса можно определить низкий интеллект собеседника

maximonline.ru

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В современном обществе все больше акцентируется внимание на постоянном самосовершенствовании и развитии личности.

Это особенно важно в наше время, когда старые стереотипы и устаревшие представления пересматриваются и меняются. Один из интересных вопросов, представленных на портале gurutest, направлен на выявление гибкости мышления и уровня интеллекта человека. Вопрос о главенствующей роли в семье является иллюстративным примером.

Ответ на этот вопрос может раскрыть насколько человек мыслит стереотипно. Категоричное мнение о том, что главенствующую роль должен играть исключительно мужчина или женщина, может указывать на следование устаревшим представлениям или на желание противоречить этим стереотипам.

Психологи отмечают, что однозначный ответ на такой вопрос часто свидетельствует о неспособности быть готовым к компромиссам и открытому обсуждению других точек зрения, что может указывать на низкий уровень интеллекта. В современном обществе более ценится размытое отношение к таким вопросам или мнение о равенстве влияния и власти в семейных отношениях, основанное на индивидуальных особенностях личностей партнеров.

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