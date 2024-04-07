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· Артем Акчурин

Стало известно, что пенсионный возраст сократится на пять лет: предпенсионеры ликуют

Стало известно, что пенсионный возраст сократится на пять лет: предпенсионеры ликуют

ufa.aif.ru

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В 2024 году жители России столкнутся с новым этапом реформы пенсионной системы.

Несмотря на увеличение общего возраста выхода на пенсию, определенные категории граждан получат возможность выйти на пенсию на более ранних условиях: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эта особенность затрагивает тех, кто достигнет указанных возрастов в 2024 году.

В текущем году женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие 58 лет, а также мужчины 1961 года рождения, достигшие 63 лет, смогут выйти на пенсию по старости.

Чтобы получить пенсионные выплаты, необходимо не только достичь установленного возраста, но и иметь подтвержденный трудовой стаж не менее 15 лет и накопить 28,2 пенсионных балла. Это означает, что значительное количество граждан смогут выйти на пенсию раньше.

Например, те, у кого трудовой стаж составляет 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, смогут уйти на пенсию немного раньше — в 60 и 55 лет соответственно. Также досрочно пенсию получат те, кто был уволен по причинам, не зависящим от них, до достижения обычного пенсионного возраста, например, из-за закрытия предприятия. В таких случаях они смогут перейти в статус пенсионеров.

Также на досрочную пенсию смогут расчитывать те, кто проработал 15 лет на Крайнем Севере и достиг соответствующего возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

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