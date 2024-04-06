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· Алина Алмакаева

Стало известно, что пенсионный возраст сократят на пять лет: предпенсионеры ликуют

Стало известно, что пенсионный возраст сократят на пять лет: предпенсионеры ликуют

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В 2024 году возможно сократить возраст выхода на пенсию для определенных граждан: женщинам, родившимся в 1966 году, и достигшим 58 лет, а также мужчинам 1961 года рождения, которым исполнится 63 года.

Для получения пенсионных выплат необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и набрать 28,2 пенсионных балла. Уйти на пенсию досрочно могут те, у кого трудовой стаж составляет 42 и 37 лет, соответственно, а также те, кого уволили до наступления пенсионного возраста по независящим от них причинам.

Также досрочно на пенсию могут уйти люди, отработавшие 15 лет на крайнем севере, достигнув при этом определенного возраста.

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