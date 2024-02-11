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· Артем Акчурин

Стало известно, что ожидать от погоды в конце февраля и начале марта: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

Стало известно, что ожидать от погоды в конце февраля и начале марта: синоптики разрушили планы россиян новым прогнозом

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Метеорологи с Гидрометцентра России предсказывают крупные климатические изменения в феврале и марте текущего года, обещая перевернуть привычную карту погоды.

Особое внимание уделяется удивительно теплому февралю. Прогнозируется, что средняя температура во многих регионах России будет на 3-5 градусов выше нормы, с выделенной на карте "февральской жарой" зоной, охватывающей города, включая Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород и Москву.

Синоптик Евгений Тишковец соглашается с коллегами, предполагая, что отклонение температуры от климатической нормы в феврале будет незначительным, около 1-2 градусов. Он также ожидает значительное количество снегопадов в последний месяц зимы, особенно в Центральной России.

Теплая погода, по прогнозам, сохранится и в марте по большинству регионов, включая Сибирь, Урал и Центр страны. В то же время в Чукотке и некоторых районах Камчатки ожидаются морозы и снегопады.

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