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· Ульяна Сенько

Стало известно, что ожидает неработающих пожилых граждан РФ уже с 1 мая

Стало известно, что ожидает неработающих пожилых граждан РФ уже с 1 мая

rtek24.ru

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С 1 мая 2024 года группа российских пенсионеров ожидает значительные улучшения в пенсионных начислениях.

Одно из важнейших изменений — увеличение пенсионных выплат для пенсионеров старше 80 лет, которые теперь будут получать дополнительную сумму в размере 7,5 тысячи рублей. Также введена возможность пересмотра пенсионных начислений для тех, кто оформил пенсию в начале года, с предоставлением документов о новых периодах трудового стажа в апреле.

В рамках социальных выплат предусмотрены дополнительные пособия для инвалидов первой группы и лиц старше 80 лет, нуждающихся в уходе.

Эти меры подкреплены законодательными инициативами, в том числе увеличением максимального размера гарантированного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей, что является значительным удвоением по сравнению с прошлым лимитом.

Эти шаги отражают усилия правительства России по усилению финансовой поддержки старшего поколения, обеспечивая большую экономическую стабильность и повышение уровня жизни.

Пенсионеры призываются ознакомиться с предстоящими изменениями и подготовить необходимые документы для пользования новыми льготами, чтобы улучшить свое материальное состояние, как сообщили в «Известиях».

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