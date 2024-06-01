Стало известно, что нашли у главного кадровика Минобороны Кузнецова

В управлении кадров Министерства обороны был задержан и арестован Юрий Кузнецов. По версии правоохранительных органов, он получал взятки от представителей коммерческих структур в период с 2021 по 2023 годы за определенные действия в их пользу, когда занимал должность начальника восьмого управления генерального штаба вооруженных сил.

В результате обыска у Кузнецова было обнаружено более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК с максимальным наказанием от восьми до пятнадцати лет лишения свободы, штрафом и лишением права занимать определенные должности.

Кузнецов руководил восьмым управлением генерального штаба вооруженных сил с 2010 по 2023 год, а затем стал главой управления кадров Минобороны в мае 2023 года. Это уже не первое дело о взятках, связанных с чиновниками министерства обороны. Ранее был арестован бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов и предприниматель Сергей Бородин. Сумма взятки, за которую обвиняют экс-замглаву министерства, составляет около 1,125 млрд рублей и связана со строительством, хотя и на самом деле не соответствует действительности.