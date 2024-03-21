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Стало известно, что этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

Стало известно, что этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

dr-web.ru

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Ученые выяснили, какой любимый цвет у человека может свидетельствовать о его психологических проблемах и низком интеллекте.

По результатам исследования, проведенного психологами из Университета Нью-Йорка, фиолетовый цвет воспринимается двояко: он может символизировать творчество и духовность, одновременно указывая на потенциальную склонность к эксцентричному поведению и коммуникативным сложностям у его предпочитающих. Этот оттенок, как выяснили ученые, особенно привлекает людей с нонконформистским складом характера, которые могут демонстрировать нестандартное мышление и поведение.

Интерес к фиолетовому цвету, как показывает исследование, связан с его стимулирующими свойствами, а также с тенденцией к творческой активности у людей, отдающих ему предпочтение. Эта ассоциация может происходить от общепринятого восприятия фиолетового как цвета, стимулирующего воображение и духовное саморазвитие.

В заключение, фиолетовый цвет представляет собой палитру сложных и многогранных ассоциаций, способных вызывать разнообразные эмоциональные реакции и поведенческие проявления у разных людей, включая связь с необычными психологическими характеристиками.

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