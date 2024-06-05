Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Стало известно, что это самая вредная и опасная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

В мире существует множество плодов, которые мы привыкли считать полезными, однако недавние исследования указывают на потенциальные риски, связанные с одной из самых популярных ягод.

za-edoy.ru

Подписаться в Telegram

В мире существует множество плодов, которые мы привыкли считать полезными, однако недавние исследования указывают на потенциальные риски, связанные с одной из самых популярных ягод — клубникой. Этот ароматный летний деликатес может таить в себе опасности, о которых важно знать каждому.

Клубника давно зарекомендовала себя как источник витаминов и антиоксидантов, но последние данные из научных исследований поднимают вопросы о её безопасности. Среди основных проблем, связанных с употреблением клубники, особое внимание уделяется высокому содержанию пестицидов.

Пестициды и их влияние на здоровье

По данным Ежегодного отчета о пестицидах EWG (Environmental Working Group), клубника часто возглавляет список фруктов и овощей с наивысшим уровнем пестицидных загрязнений. Исследования показывают, что пестициды, используемые в производстве, могут негативно сказываться на здоровье человека, вызывая различные нарушения, от аллергических реакций до более серьезных эффектов, таких как гормональные нарушения и проблемы с репродуктивной функцией.

Рекомендации для потребителей

Чтобы минимизировать риски, связанные с пестицидами, эксперты советуют приобретать органически выращенную клубнику, которая не подвергается химической обработке. Кроме того, перед употреблением ягоды рекомендуется тщательно мыть, применяя специальные моющие средства для фруктов и овощей или замачивая их в растворе пищевой соды.

Что говорят эксперты

Несмотря на эти данные, многие диетологи и специалисты по питанию подчеркивают, что клубника остается ценным источником витаминов, таких как витамин C, и микроэлементов, например, марганца, что делает ее важным продуктом в сбалансированной диете. Однако они сходятся во мнении, что важно соблюдать меры предосторожности, чтобы избежать потенциального вреда.

Таким образом, несмотря на свои питательные свойства, клубника может представлять определенные риски для здоровья, если не учитывать рекомендации по ее выбору и подготовке. Важно быть осведомленным и предпринимать шаги для защиты своего здоровья и здоровья своих близких, особенно детей, которые могут быть более чувствительны к пестицидам.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Приехали толпой: в массовой драке на Ноксинском спуске до смерти забили парня

Интересное в Казани

2 часа назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

стоимость удаления плесени

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске скончалась 56-летняя врач-рентгенолог с 33-летним стажем работы

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

частные уроки английского языка в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 4 июня выпал крупный град

Лонгриды

день назад

Саммит приезжает, студенты уезжают: почему «кфушников» выселяют из общежития

Новости Казани

7 часов назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Новости Казани

день назад

В Казани дорога утопает в пене

Новости Казани

день назад

Крупного бобра заметили на улицах Казани: видео
Новости Татарстана
7 часов назад

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Одному стало плохо: челнинцы подняли на Эльбрус флаг Татарстана и чак-чак

Новости Казани

5 часов назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Интересное в Казани

день назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

Новости Казани

5 часов назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани

Новости Татарстана

6 часов назад

СК организовал проверку после унижения участника СВО в Казани
Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня
Новости Казани
5 часов назад

Алина Загитова станет послом Игр БРИКС-2024 в Казани 6 июня

Новости Казани

9 часов назад

В Кировской районе Казани взорвался самогонный аппарат

Новости Татарстана

11 часов назад

31-летний житель Нижнекамска осужден за нападение на полицейского

Новости Казани

11 часов назад

В Казани велосипедист едва спровоцировал ДТП на Батарина. Что было
Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань — лидер списка НЕдоступного жилья. Что делать если мечта о доме никуда не делась?