Сталин обожал такую окрошку: секретный рецепт, по которому ее готовили для вождя СССР

Окрошка — классическое блюдо русской кухни, которое на протяжении веков претерпевало множество изменений. Особенно интересной является версия окрошки, которую, по легендам, готовили для Иосифа Сталина.

Считается, что у этого блюда был особый рецепт, который включал в себя не только традиционные ингредиенты, но и некоторые уникальные добавки. Сегодня мы раскроем секрет этого блюда, чтобы вы могли воссоздать его дома.

Ингредиенты:

300 г кваса (желательно домашнего, на ржаном солоде)

200 г вареной говядины (лучше выбирать мякоть)

3 вареных картофелины

2 свежих огурца

3 вареных яйца

1 свежий редис

2 зеленых лука пера

Укроп и петрушка по вкусу

1 ст. ложка сметаны или майонеза

1 ст. ложка горчицы (по желанию)

Соль и черный перец по вкусу

Несколько ложек холодного кефира или минеральной воды для разбавления по консистенции

Секретный ингредиент:

Несколько капель лимонного сока или уксуса для освежающего вкуса

Приготовление:

Подготовка ингредиентов: Все овощи и яйца должны быть тщательно вымыты и почищены. Картофель, мясо и яйца нарежьте кубиками. Огурцы и редис нарежьте тонкими полукружиями. Зелень мелко нашинкуйте. Соединение компонентов: В глубокой посуде смешайте картофель, мясо, огурцы, редис, яйца и зелень. Всё тщательно перемешайте. Заправка: Смешайте квас с кефиром или минеральной водой до желаемой консистенции. Добавьте сметану или майонез, горчицу, соль, перец и лимонный сок. Все ингредиенты хорошо перемешайте до однородности. Сборка окрошки: Залейте смесь овощей и мяса полученной заправкой. Все аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник на 1-2 часа перед подачей.

Этот рецепт окрошки не только воссоздает вкус, которым, по преданиям, наслаждался сам Сталин, но и позволяет насладиться классическим летним блюдом русской кухни. Приятного аппетита!