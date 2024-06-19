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Сталин обожал такую окрошку: секретный рецепт, по которому ее готовили для вождя СССР

Окрошка — классическое блюдо русской кухни, которое на протяжении веков претерпевало множество изменений. Особенно интересной является версия окрошки, которую, по легендам, готовили для Иосифа Сталина.

taketea.ru

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Окрошка — классическое блюдо русской кухни, которое на протяжении веков претерпевало множество изменений. Особенно интересной является версия окрошки, которую, по легендам, готовили для Иосифа Сталина.

Считается, что у этого блюда был особый рецепт, который включал в себя не только традиционные ингредиенты, но и некоторые уникальные добавки. Сегодня мы раскроем секрет этого блюда, чтобы вы могли воссоздать его дома.

Ингредиенты:

  • 300 г кваса (желательно домашнего, на ржаном солоде)
  • 200 г вареной говядины (лучше выбирать мякоть)
  • 3 вареных картофелины
  • 2 свежих огурца
  • 3 вареных яйца
  • 1 свежий редис
  • 2 зеленых лука пера
  • Укроп и петрушка по вкусу
  • 1 ст. ложка сметаны или майонеза
  • 1 ст. ложка горчицы (по желанию)
  • Соль и черный перец по вкусу
  • Несколько ложек холодного кефира или минеральной воды для разбавления по консистенции

Секретный ингредиент:

  • Несколько капель лимонного сока или уксуса для освежающего вкуса

Приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: Все овощи и яйца должны быть тщательно вымыты и почищены. Картофель, мясо и яйца нарежьте кубиками. Огурцы и редис нарежьте тонкими полукружиями. Зелень мелко нашинкуйте.
  2. Соединение компонентов: В глубокой посуде смешайте картофель, мясо, огурцы, редис, яйца и зелень. Всё тщательно перемешайте.
  3. Заправка: Смешайте квас с кефиром или минеральной водой до желаемой консистенции. Добавьте сметану или майонез, горчицу, соль, перец и лимонный сок. Все ингредиенты хорошо перемешайте до однородности.
  4. Сборка окрошки: Залейте смесь овощей и мяса полученной заправкой. Все аккуратно перемешайте и поставьте в холодильник на 1-2 часа перед подачей.

Этот рецепт окрошки не только воссоздает вкус, которым, по преданиям, наслаждался сам Сталин, но и позволяет насладиться классическим летним блюдом русской кухни. Приятного аппетита!

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