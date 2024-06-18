Сталин обожал эту окрошку: секретный рецепт, по которому ее готовили для вождя СССР

Окрошка на квасе — традиционное русское блюдо, которое, как известно, особенно ценил Иосиф Сталин. Этот легкий и освежающий суп был популярен не только среди простого народа, но и на высших эшелонах власти СССР.

Сегодня мы раскроем секретный рецепт окрошки, которую готовили специально для вождя.

Ингредиенты:

Квас — 1,5 литра

Отварное мясо (лучше использовать говядину или телятину) — 300 г

Огурцы свежие — 3-4 шт.

Редис — 10 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Яйца вареные — 4 шт.

Горчица — 1 чайная ложка

Сметана — 200 г

Соль, черный перец — по вкусу

Лед — по желанию

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Мясо отварить до готовности, нарезать небольшими кубиками.

Огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку тщательно вымыть и мелко нарезать.

Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать на кубики или дольки.

Сборка окрошки:

В глубокой миске смешать нарезанное мясо, огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушку и яйца.

Добавить горчицу и немного соли и перца по вкусу. Все тщательно перемешать.

Заправка:

В отдельной маленькой миске смешать сметану с небольшим количеством кваса, чтобы получилась однородная смесь.

Эту смесь добавить в большую миску с остальными ингредиентами, перемешать.

Добавление кваса:

Перелить квас в миску с ингредиентами, аккуратно перемешать, чтобы все компоненты были равномерно распределены.

При желании добавить лед для дополнительной прохлады.

Подача:

Окрошку разлить по тарелкам, каждую порцию украсить зеленью и долькой вареного яйца.

Подавать суп холодным, особенно в жаркий летний день.

Этот рецепт окрошки не только вкусен, но и отражает традиционный русский подход к приготовлению легких и питательных блюд. Наслаждайтесь историческим вкусом, который ценили на высшем уровне власти!