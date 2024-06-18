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Сталин обожал эту окрошку: секретный рецепт, по которому ее готовили для вождя СССР

Окрошка на квасе — традиционное русское блюдо, которое, как известно, особенно ценил Иосиф Сталин. Этот легкий и освежающий суп был популярен не только среди простого народа, но и на высших эшелонах власти СССР.

peopletalk.ru

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Окрошка на квасе — традиционное русское блюдо, которое, как известно, особенно ценил Иосиф Сталин. Этот легкий и освежающий суп был популярен не только среди простого народа, но и на высших эшелонах власти СССР.

Сегодня мы раскроем секретный рецепт окрошки, которую готовили специально для вождя.

Ингредиенты:

  • Квас — 1,5 литра
  • Отварное мясо (лучше использовать говядину или телятину) — 300 г
  • Огурцы свежие — 3-4 шт.
  • Редис — 10 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Укроп — 1 пучок
  • Петрушка — 1 пучок
  • Яйца вареные — 4 шт.
  • Горчица — 1 чайная ложка
  • Сметана — 200 г
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Лед — по желанию

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

  • Мясо отварить до готовности, нарезать небольшими кубиками.
  • Огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку тщательно вымыть и мелко нарезать.
  • Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать на кубики или дольки.

Сборка окрошки:

  • В глубокой миске смешать нарезанное мясо, огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушку и яйца.
  • Добавить горчицу и немного соли и перца по вкусу. Все тщательно перемешать.

Заправка:

  • В отдельной маленькой миске смешать сметану с небольшим количеством кваса, чтобы получилась однородная смесь.
  • Эту смесь добавить в большую миску с остальными ингредиентами, перемешать.

Добавление кваса:

  • Перелить квас в миску с ингредиентами, аккуратно перемешать, чтобы все компоненты были равномерно распределены.
  • При желании добавить лед для дополнительной прохлады.

Подача:

  • Окрошку разлить по тарелкам, каждую порцию украсить зеленью и долькой вареного яйца.
  • Подавать суп холодным, особенно в жаркий летний день.

Этот рецепт окрошки не только вкусен, но и отражает традиционный русский подход к приготовлению легких и питательных блюд. Наслаждайтесь историческим вкусом, который ценили на высшем уровне власти!

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