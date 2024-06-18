Сталин обожал эту окрошку: секретный рецепт, по которому ее готовили для вождя СССР
peopletalk.ru
Окрошка на квасе — традиционное русское блюдо, которое, как известно, особенно ценил Иосиф Сталин. Этот легкий и освежающий суп был популярен не только среди простого народа, но и на высших эшелонах власти СССР.
Сегодня мы раскроем секретный рецепт окрошки, которую готовили специально для вождя.
Ингредиенты:
- Квас — 1,5 литра
- Отварное мясо (лучше использовать говядину или телятину) — 300 г
- Огурцы свежие — 3-4 шт.
- Редис — 10 шт.
- Зеленый лук — 1 пучок
- Укроп — 1 пучок
- Петрушка — 1 пучок
- Яйца вареные — 4 шт.
- Горчица — 1 чайная ложка
- Сметана — 200 г
- Соль, черный перец — по вкусу
- Лед — по желанию
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
- Мясо отварить до готовности, нарезать небольшими кубиками.
- Огурцы, редис, зеленый лук, укроп и петрушку тщательно вымыть и мелко нарезать.
- Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать на кубики или дольки.
Сборка окрошки:
- В глубокой миске смешать нарезанное мясо, огурцы, редис, зеленый лук, укроп, петрушку и яйца.
- Добавить горчицу и немного соли и перца по вкусу. Все тщательно перемешать.
Заправка:
- В отдельной маленькой миске смешать сметану с небольшим количеством кваса, чтобы получилась однородная смесь.
- Эту смесь добавить в большую миску с остальными ингредиентами, перемешать.
Добавление кваса:
- Перелить квас в миску с ингредиентами, аккуратно перемешать, чтобы все компоненты были равномерно распределены.
- При желании добавить лед для дополнительной прохлады.
Подача:
- Окрошку разлить по тарелкам, каждую порцию украсить зеленью и долькой вареного яйца.
- Подавать суп холодным, особенно в жаркий летний день.
Этот рецепт окрошки не только вкусен, но и отражает традиционный русский подход к приготовлению легких и питательных блюд. Наслаждайтесь историческим вкусом, который ценили на высшем уровне власти!
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