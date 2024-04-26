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Сталин ел только такой шашлык: самый лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

Сталин ел только такой шашлык: самый лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

газетабогородское.рф

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Шашлык — одно из самых популярных блюд в кулинарной традиции Восточной Европы, и даже исторические личности, такие как Иосиф Сталин, не были равнодушны к этому блюду.

Существует легенда, что Сталин предпочитал шашлык, приготовленный по особому рецепту маринада, который делал мясо особенно нежным, сочным и вкусным. Сегодня мы делаем глубокое погружение в этот рецепт, чтобы каждый мог воссоздать историческое блюдо дома.

Ингредиенты для маринада Сталина:

  • Свежевыжатый гранатовый сок — 1 стакан (ключевой компонент для придания мясу сочности и слегка кисловатого вкуса)
  • Красное вино — 1/2 стакана (добавляет богатства вкусу мяса)
  • Чеснок — 3-4 зубчика (измельчить или выдавить)
  • Лук — 2 средних головки (нарезать полукольцами)
  • Кориандр молотый — 1 чайная ложка
  • Соль и черный перец по вкусу

Приготовление маринада:

  1. Смешивание ингредиентов: В большой миске соедините гранатовый сок, красное вино, измельченный чеснок, лук, кориандр, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы соль и специи равномерно распределились.
  2. Маринад: Выберите мясо по вашему вкусу — это может быть свинина, баранина или говядина. Нарежьте мясо на порционные кусочки, положите в миску с маринадом. Убедитесь, что мясо полностью покрыто маринадом. Накройте миску и поставьте в холодильник минимум на 4-6 часов, но лучше на ночь.

Жарка шашлыка:

  1. Подготовка к жарке: Нагрейте мангал или гриль. Шашлыки нужно вынимать из маринада и нанизывать на металлические шампуры или деревянные палочки, предварительно замоченные в воде, чтобы избежать их подгорания.
  2. Жарка: Расположите шашлыки на гриле и жарьте, регулярно поворачивая, до готовности. Время приготовления зависит от типа мяса и интенсивности жара, но обычно занимает около 10-15 минут.

Этот рецепт шашлыка, предположительно любимый Сталиным, не только вкусен, но и пронизан историей. Подавайте готовый шашлык с свежими овощами, зеленью и лепешками для полноценного гастрономического удовольствия.

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