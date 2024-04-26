Сталин ел только такой шашлык: самый лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным
газетабогородское.рф
Шашлык — одно из самых популярных блюд в кулинарной традиции Восточной Европы, и даже исторические личности, такие как Иосиф Сталин, не были равнодушны к этому блюду.
Существует легенда, что Сталин предпочитал шашлык, приготовленный по особому рецепту маринада, который делал мясо особенно нежным, сочным и вкусным. Сегодня мы делаем глубокое погружение в этот рецепт, чтобы каждый мог воссоздать историческое блюдо дома.
Ингредиенты для маринада Сталина:
- Свежевыжатый гранатовый сок — 1 стакан (ключевой компонент для придания мясу сочности и слегка кисловатого вкуса)
- Красное вино — 1/2 стакана (добавляет богатства вкусу мяса)
- Чеснок — 3-4 зубчика (измельчить или выдавить)
- Лук — 2 средних головки (нарезать полукольцами)
- Кориандр молотый — 1 чайная ложка
- Соль и черный перец по вкусу
Приготовление маринада:
- Смешивание ингредиентов: В большой миске соедините гранатовый сок, красное вино, измельченный чеснок, лук, кориандр, соль и перец. Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы соль и специи равномерно распределились.
- Маринад: Выберите мясо по вашему вкусу — это может быть свинина, баранина или говядина. Нарежьте мясо на порционные кусочки, положите в миску с маринадом. Убедитесь, что мясо полностью покрыто маринадом. Накройте миску и поставьте в холодильник минимум на 4-6 часов, но лучше на ночь.
Жарка шашлыка:
- Подготовка к жарке: Нагрейте мангал или гриль. Шашлыки нужно вынимать из маринада и нанизывать на металлические шампуры или деревянные палочки, предварительно замоченные в воде, чтобы избежать их подгорания.
- Жарка: Расположите шашлыки на гриле и жарьте, регулярно поворачивая, до готовности. Время приготовления зависит от типа мяса и интенсивности жара, но обычно занимает около 10-15 минут.
Этот рецепт шашлыка, предположительно любимый Сталиным, не только вкусен, но и пронизан историей. Подавайте готовый шашлык с свежими овощами, зеленью и лепешками для полноценного гастрономического удовольствия.
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