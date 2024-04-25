Сталин ел только такой шашлык: наилучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

Шашлык, любимый многими за его неповторимый вкус и аромат, имеет множество вариаций. Однако не каждый знает, что один из самых известных рецептов шашлыка связан с именем Иосифа Сталина, который предпочитал особенно нежное и сочное мясо. Сегодня мы раскрываем секреты этого кулинарного шедевра.

Ингредиенты маринада для шашлыка Сталина:

Свежее мясо (лучше всего подходит баранина или говядина) — 2 кг

Лук репчатый — 5-6 штук

Красное сухое вино — 200 мл

Уксус виноградный — 3 столовые ложки

Гранатовый сок — 100 мл

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Чеснок — 4 зубчика

Приправы для шашлыка — 1 пакетик

Приготовление маринада и мяса:

Мясо нарезать на куски примерно по 50 грамм каждый. Лук нарезать кольцами. В глубокой миске смешать вино, уксус, гранатовый сок и добавить измельченный чеснок. Добавить к мясу лук, залить подготовленным маринадом и тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу, добавить приправы для шашлыка. Накрыть мясо и оставить мариноваться на несколько часов, лучше на ночь, в прохладном месте. Шашлык жарить на углях, периодически переворачивая, до готовности.

Почему этот рецепт особенный?

Маринад по рецепту Сталина делает мясо особенно нежным благодаря сочетанию кислоты из вина и уксуса с натуральной сладостью гранатового сока. Эти компоненты помогают мясу стать более мягким и сочным, а специи добавляют аромат, который пробуждает воспоминания о дачных пикниках и семейных собраниях.

Этот рецепт шашлыка не только вкусен, но и навеян историей, добавляя особую изюминку к вашему столу. Попробуйте, и возможно, этот шашлык станет вашим фаворитом!