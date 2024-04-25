Сталин ел только такой шашлык: наилучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным
mykaleidoscope.ru
Шашлык, любимый многими за его неповторимый вкус и аромат, имеет множество вариаций. Однако не каждый знает, что один из самых известных рецептов шашлыка связан с именем Иосифа Сталина, который предпочитал особенно нежное и сочное мясо. Сегодня мы раскрываем секреты этого кулинарного шедевра.
Ингредиенты маринада для шашлыка Сталина:
- Свежее мясо (лучше всего подходит баранина или говядина) — 2 кг
- Лук репчатый — 5-6 штук
- Красное сухое вино — 200 мл
- Уксус виноградный — 3 столовые ложки
- Гранатовый сок — 100 мл
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
- Чеснок — 4 зубчика
- Приправы для шашлыка — 1 пакетик
Приготовление маринада и мяса:
- Мясо нарезать на куски примерно по 50 грамм каждый. Лук нарезать кольцами.
- В глубокой миске смешать вино, уксус, гранатовый сок и добавить измельченный чеснок.
- Добавить к мясу лук, залить подготовленным маринадом и тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу, добавить приправы для шашлыка.
- Накрыть мясо и оставить мариноваться на несколько часов, лучше на ночь, в прохладном месте.
- Шашлык жарить на углях, периодически переворачивая, до готовности.
Почему этот рецепт особенный?
Маринад по рецепту Сталина делает мясо особенно нежным благодаря сочетанию кислоты из вина и уксуса с натуральной сладостью гранатового сока. Эти компоненты помогают мясу стать более мягким и сочным, а специи добавляют аромат, который пробуждает воспоминания о дачных пикниках и семейных собраниях.
Этот рецепт шашлыка не только вкусен, но и навеян историей, добавляя особую изюминку к вашему столу. Попробуйте, и возможно, этот шашлык станет вашим фаворитом!
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