Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Сталин ел только такой шашлык: наилучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

Сталин ел только такой шашлык: наилучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

mykaleidoscope.ru

Подписаться в Telegram

Шашлык, любимый многими за его неповторимый вкус и аромат, имеет множество вариаций. Однако не каждый знает, что один из самых известных рецептов шашлыка связан с именем Иосифа Сталина, который предпочитал особенно нежное и сочное мясо. Сегодня мы раскрываем секреты этого кулинарного шедевра.

Ингредиенты маринада для шашлыка Сталина:

  • Свежее мясо (лучше всего подходит баранина или говядина) — 2 кг
  • Лук репчатый — 5-6 штук
  • Красное сухое вино — 200 мл
  • Уксус виноградный — 3 столовые ложки
  • Гранатовый сок — 100 мл
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Приправы для шашлыка — 1 пакетик

Приготовление маринада и мяса:

  1. Мясо нарезать на куски примерно по 50 грамм каждый. Лук нарезать кольцами.
  2. В глубокой миске смешать вино, уксус, гранатовый сок и добавить измельченный чеснок.
  3. Добавить к мясу лук, залить подготовленным маринадом и тщательно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу, добавить приправы для шашлыка.
  4. Накрыть мясо и оставить мариноваться на несколько часов, лучше на ночь, в прохладном месте.
  5. Шашлык жарить на углях, периодически переворачивая, до готовности.

Почему этот рецепт особенный?

Маринад по рецепту Сталина делает мясо особенно нежным благодаря сочетанию кислоты из вина и уксуса с натуральной сладостью гранатового сока. Эти компоненты помогают мясу стать более мягким и сочным, а специи добавляют аромат, который пробуждает воспоминания о дачных пикниках и семейных собраниях.

Этот рецепт шашлыка не только вкусен, но и навеян историей, добавляя особую изюминку к вашему столу. Попробуйте, и возможно, этот шашлык станет вашим фаворитом!

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Третий глава Тукаевского района под уголовкой: как прошел срок Камаева

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске произошел взрыв

как найти гнездо тараканов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане выпал град

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

приточно вытяжная вентиляция проектирование в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 19-летний парень утонул в реке Каме в своем авто

Новости Татарстана

6 часов назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Чиновника Сирина Гарипова в Татарстане подозревают в мошенничестве
Новости Татарстана
5 часов назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей

Новости Татарстана

38 минут назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Казани

2 часа назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

На Аделя Кутуя в Казани был обнаружен труп 83-летней пенсионерки. Фото и причина

Новости Татарстана

4 часа назад

Дополнительное профессиональное образование: ключ к успешной карьере и личностному росту
В исполкоме Нижнекамска назвали причину хлопка 23 апреля
Новости Татарстана
час назад

В исполкоме Нижнекамска назвали причину хлопка 23 апреля

Новости Казани

7 часов назад

Власти Казани оправдались за мусор на остановках

Новости Татарстана

9 часов назад

В озеро Кабан сбрасывают сточные воды

Новости Казани

9 часов назад

В Казани сотрудника полиции ранили в живот в ходе драки
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.