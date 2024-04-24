Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным
doska-obyavy.ru
Шашлык — блюдо, которое имеет множество вариаций по всему миру, но один рецепт маринада выделяется особенно. Согласно кулинарным легендам, Иосиф Сталин предпочитал шашлык, маринованный по особому рецепту, который делал мясо особенно нежным, сочным и ароматным. Вот секреты приготовления этого знаменитого блюда.
Ингредиенты маринада
Маринад для «сталинского» шашлыка включает в себя:
- Красное сухое вино – 500 мл
- Лук репчатый – 3 средних головки
- Уксус яблочный – 3 столовые ложки
- Соль, перец черный молотый – по вкусу
- Чеснок – 5 зубчиков
- Лавровый лист – 2 штуки
- Тмин и кориандр – по половине чайной ложки каждый
Приготовление маринадамерно
- Лук необходимо нарезать полукольцами или кубиками, чеснок измельчить.
- В глубокой миске соедините вино, уксус, лук, чеснок, лавровый лист, соль, перец, тмин и кориандр.
- Хорошо перемешайте все ингредиенты до полного растворения соли.
Маринование мяса:
- Для истинного «сталинского» шашлыка лучше всего подойдет мясо баранины, хотя можно использовать и свинину или говядину.
- Мясо нарежьте кусочками при
- по 50 грамм каждый.
- Поместите мясо в маринад так, чтобы оно было полностью покрыто смесью.
- Оставьте мясо мариноваться в холодильнике не менее 12 часов, идеально — на 24 часа.
Жарка шашлыка:
- Нанижите маринованное мясо на шампуры.
- Жарьте на углях, регулярно поворачивая, до готовности. Обычно это занимает от 15 до 20 минут, в зависимости от жара углей и размера кусочков мяса.
Приготовленный таким образом шашлык отличается уникальной нежностью и сочностью, благодаря чему и получил свою популярность в прошлом. Этот рецепт маринада не только воссоздает вкус, любимый одним из самых знаменитых лидеров Советского Союза, но и позволяет каждому насладиться по-настоящему изысканным блюдом.
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