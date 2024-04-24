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Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и очень вкусным

doska-obyavy.ru

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Шашлык — блюдо, которое имеет множество вариаций по всему миру, но один рецепт маринада выделяется особенно. Согласно кулинарным легендам, Иосиф Сталин предпочитал шашлык, маринованный по особому рецепту, который делал мясо особенно нежным, сочным и ароматным. Вот секреты приготовления этого знаменитого блюда.

Ингредиенты маринада

Маринад для «сталинского» шашлыка включает в себя:

  • Красное сухое вино – 500 мл
  • Лук репчатый – 3 средних головки
  • Уксус яблочный – 3 столовые ложки
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Лавровый лист – 2 штуки
  • Тмин и кориандр – по половине чайной ложки каждый

Приготовление маринадамерно

  1. Лук необходимо нарезать полукольцами или кубиками, чеснок измельчить.
  2. В глубокой миске соедините вино, уксус, лук, чеснок, лавровый лист, соль, перец, тмин и кориандр.
  3. Хорошо перемешайте все ингредиенты до полного растворения соли.

Маринование мяса:

  1. Для истинного «сталинского» шашлыка лучше всего подойдет мясо баранины, хотя можно использовать и свинину или говядину.
  2. Мясо нарежьте кусочками при
  3. по 50 грамм каждый.
  4. Поместите мясо в маринад так, чтобы оно было полностью покрыто смесью.
  5. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике не менее 12 часов, идеально — на 24 часа.

Жарка шашлыка:

  1. Нанижите маринованное мясо на шампуры.
  2. Жарьте на углях, регулярно поворачивая, до готовности. Обычно это занимает от 15 до 20 минут, в зависимости от жара углей и размера кусочков мяса.

Приготовленный таким образом шашлык отличается уникальной нежностью и сочностью, благодаря чему и получил свою популярность в прошлом. Этот рецепт маринада не только воссоздает вкус, любимый одним из самых знаменитых лидеров Советского Союза, но и позволяет каждому насладиться по-настоящему изысканным блюдом.

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