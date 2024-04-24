Шашлык — блюдо, которое имеет множество вариаций по всему миру, но один рецепт маринада выделяется особенно. Согласно кулинарным легендам, Иосиф Сталин предпочитал шашлык, маринованный по особому рецепту, который делал мясо особенно нежным, сочным и ароматным. Вот секреты приготовления этого знаменитого блюда.

Ингредиенты маринада

Маринад для «сталинского» шашлыка включает в себя:

Красное сухое вино – 500 мл

Лук репчатый – 3 средних головки

Уксус яблочный – 3 столовые ложки

Соль, перец черный молотый – по вкусу

Чеснок – 5 зубчиков

Лавровый лист – 2 штуки

Тмин и кориандр – по половине чайной ложки каждый

Приготовление маринадамерно

Лук необходимо нарезать полукольцами или кубиками, чеснок измельчить. В глубокой миске соедините вино, уксус, лук, чеснок, лавровый лист, соль, перец, тмин и кориандр. Хорошо перемешайте все ингредиенты до полного растворения соли.

Маринование мяса:

Для истинного «сталинского» шашлыка лучше всего подойдет мясо баранины, хотя можно использовать и свинину или говядину. Мясо нарежьте кусочками при по 50 грамм каждый. Поместите мясо в маринад так, чтобы оно было полностью покрыто смесью. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике не менее 12 часов, идеально — на 24 часа.

Жарка шашлыка:

Нанижите маринованное мясо на шампуры. Жарьте на углях, регулярно поворачивая, до готовности. Обычно это занимает от 15 до 20 минут, в зависимости от жара углей и размера кусочков мяса.

Приготовленный таким образом шашлык отличается уникальной нежностью и сочностью, благодаря чему и получил свою популярность в прошлом. Этот рецепт маринада не только воссоздает вкус, любимый одним из самых знаменитых лидеров Советского Союза, но и позволяет каждому насладиться по-настоящему изысканным блюдом.