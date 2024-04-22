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Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным и сочным

Сталин ел только такой шашлык: лучший маринад, с ним мясо получается нежным и сочным

polzavred.ru

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Иосиф Сталин, фигура, оставившая значительный след в истории, также известен своими кулинарными предпочтениями. Особенно выделялось его умение приготовить шашлык, блюдо, которое могло бы украсить любой стол.

Этот рецепт не только пробуждает интерес к истории, но и обещает настоящее кулинарное наслаждение.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежее мясо молодого ягненка;
  • Сухое белое вино для маринада;
  • Лук — 3 средние луковицы;
  • Кефир — 500 мл на каждый килограмм мяса.

Методика приготовления:

  1. Подготовка мяса: Начните с нарезки мяса ягненка на равномерные маленькие кусочки.
  2. Маринование: Обильно покройте мясные кусочки резаным луком, после чего тщательно залейте всё белым вином. Для насыщения вкусов оставьте мясо мариноваться на 5-6 часов.
  3. Финальная подготовка перед жаркой: За час до готовки добавьте соль и перец по вкусу, а затем обильно залейте кефиром, чтобы мясо стало максимально нежным.
  4. Процесс жарки: Жарьте шашлык на углях, регулярно переворачивая, чтобы избежать подгорания и добиться равномерного прожаривания.

Этот шашлык по рецепту Иосифа Сталина — не просто блюдо, а способ вкусно и интересно погрузиться в историческую эпоху. Приготовление такого шашлыка станет отличным поводом для беседы о прошлом, делая ваш кулинарный опыт не только вкусным, но и познавательным.

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