Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Сталин ел шашлык только таким: самый лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и вкусным

Сталин ел шашлык только таким: самый лучший маринад, с ним мясо получается нежным, сочным и вкусным

Подписаться в Telegram

Шашлык — одно из любимых блюд на территории бывшего Советского Союза, и его рецепты передаются из поколения в поколение. Один из таких рецептов связан с Иосифом Сталиным, который, по преданию, любил особенно нежный и сочный шашлык.

По легендам, для Сталина готовили шашлык по особому рецепту, который делал мясо невероятно нежным и ароматным. Секретный маринад был разработан поваром и хранился в строгой тайне.

Хотя точные пропорции неизвестны, считается, что основу маринада составляли красное вино, уксус, лук, соль, перец и специальная смесь грузинских специй, которые делали мясо идеально сочным и мягким.

Если вы хотите приготовить шашлык по «сталинскому» рецепту, то вам понадобится мясо (свинина или баранина), маринад (вино, уксус, лук, соль, перец, специи) и терпение на маринование. Готовьте шашлык на углях, периодически поливая маринадом для лучшего вкуса.

Этот рецепт шашлыка не только приятно удивит вас своим вкусом, но также позволит вам проникнуться историческими традициями и добавить немного истории в вашу кулинарную жизнь.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Географические особенности: в Татарстане изменится время намазов

Интересное в Казани

день назад

Трудолюбие как ключ к успеху: основатель стоматологической клиники начинает рабочий день в 4 утра

покос участка с борщевиком

Новости Татарстана

23 часа назад

В Татарстане не стали отменять массовые мероприятия в честь Дня Победы

Интересное в Казани

2 дня назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

ремонт маленького балкона в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани ограничат движение транспорта по Горьковскому шоссе

Новости Татарстана

19 часов назад

Огонь перекинулся на соседнюю квартиру: в Казани в многоэтажном доме бушует пожар

Новости Казани

7 часов назад

В ДУМ РТ не оценили танцы блогера Айталиева на фоне Кул Шарифа

Новости Казани

день назад

В центре Казани сгорел деревянный частный дом

Новости Татарстана

3 часа назад

Один футболист покинул ФК «КАМАЗ»
Новости Татарстана
2 дня назад

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

В Казани этой ночью была «кровавая» Луна

Новости Татарстана

15 минут назад

Гидрометцентр предупреждает о похолодание до -1 градуса в Татарстане

Новости Татарстана

час назад

Минниханов встретился с Национальным лидером туркменского народа

Новости Казани

час назад

Жителям Казани рассказали о работе общественного электротранспорта в майские выходные

Новости Казани

3 часа назад

В Казани водитель Peugeot не уступил дорогу мотоциклу Yamaha и столкнулся с ним
Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане
Новости Татарстана
час назад

Юный житель Казани принял участие в старте речной навигации-2024 в Татарстане

Новости Татарстана

4 часа назад

Жителям Татарстана рассказали о графике работы медучреждений в праздничные дни

Новости Татарстана

4 часа назад

Почти на 20% сократился выпуск автомобилей в Татарстане

Новости Казани

5 часов назад

В Казани летом проведут второй международный форум министров образования
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной