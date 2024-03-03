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· Артем Акчурин

Стали известны потери: Шойгу сделал важное заявление об СВО

Стали известны потери: Шойгу сделал важное заявление об СВО

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Министр обороны РФ, Сергей Шойгу, заявил, что во время российской специальной военной операции Украинские вооруженные силы потеряли более 444 тысяч военнослужащих.

Он отметил, что Российские войска активно оказывают мощное огневое воздействие на украинские объекты, препятствуя их восстановлению боеспособности. В результате решительных и активных действий российских военнослужащих, боевой потенциал Украины значительно снижается.

В среднем, ежедневно противник теряет свыше 800 военнослужащих и 120 единиц вооружения, включая иностранное производство. Он также подчеркнул, что после захвата авдеевского узла обороны, российские войска продолжают улучшение своего положения на Донецком и Купянском направлениях, захватывая новые территории. Всего за это время Россией взято под контроль около 327 квадратных километров новых регионов. Шойгу сообщил, что военные РФ проводят точные удары по резервам Украины, чтобы не допустить их переброски на передовую и контратаки против позиций России.

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