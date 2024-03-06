Стали известны потери: Шойгу сделал оперативное заявление об СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска понесли большие потери в ходе боевых действий.

По словам Шойгу, с начала операции на Украине погибли 444 000 военнослужащих. На заседании Минобороны министр отметил, что боевые возможности ВСУ значительно снизились.

Захватив стратегические позиции в Авдеевке, российские войска продолжили укреплять свои позиции в Донецкой и Купянской областях и захватывать новые территории. Согласно заявлению Шойгу, только в этом году российские войска захватили около 327 квадратных километров новых территорий.

Как сообщает «Интерфакс», Шойгу подчеркнул, что Украина пытается стабилизировать ситуацию оставшимися силами и не допустить развала фронта, но российские войска полны решимости выполнить поставленные в ходе этой военной операции задачи и добиться поставленных целей.