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Стали известны потери: Шойгу сделал одно заявление об СВО

Стали известны потери: Шойгу сделал одно заявление об СВО

paparazzi.ru

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Согласно заявлению министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, во время проведения Специальной военной операции в Украине, украинские вооруженные силы понесли значительные потери.

Более 444 000 военнослужащих Украины, как утверждается, были потеряны за это время. В ходе заседания коллегии министерства во вторник, Шойгу отметил, что российские Вооруженные силы продолжают активные атаки на украинские военные объекты, что снижает их боеспособность. По его словам, в среднем ежедневно украинцы теряют около тысячи солдат и 120 единиц разного вооружения.

После захвата стратегически важной позиции в Авдеевке, российские войска укрепляют свои позиции на направлениях Донецк и Купянск, при этом продолжая захватывать новые территории. Согласно Шойгу, за текущий год российским военным удалось захватить около 327 квадратных км новых территорий.

Министр отметил также, что российская армия наносит точечные удары по резервам украинских войск, чтобы препятствовать им переброске сил на передовую линию и контратакам против российских позиций.

Он подчеркнул, что Украина стремится стабилизировать ситуацию и предотвратить распад фронта, используя оставшиеся резервы. Однако российская армия настроена на выполнение поставленных задач в рамках данной специальной операции и достижение своих целей, сообщает «Интерфакс».

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