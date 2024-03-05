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Стали известны потери: Шойгу сделал одно важное заявление об СВО

Стали известны потери: Шойгу сделал одно важное заявление об СВО

newizv.ru

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Сергей Шойгу, Глава Министерства обороны России озвучил потери ВС Украины. По его словам, армия противника понесла значительные потери.

По информации, предоставленной Шойгу, с момента начала операции Украина понесла потери, равные 444 тысячам военнослужащих. На заседании Министерства обороны во вторник министр подчеркнул, что курсирование российских вооруженных сил в районе украинских военных объектов продолжается, что серьезно подрывает их боеспособность. Согласно его словам, в среднем ежедневно украинская армия теряет около тысячи солдат и 120 единиц вооружения.

После захвата стратегически значимой позиции в Авдеевке российские войска укрепляют свои позиции в направлениях Донецк и Купянск, при этом активно продолжая захватывать новые территории. В соответствии с заявлением Шойгу, только за текущий год российской армии удалось захватить около 327 квадратных километров новых земель.

Шойгу отметил, что Украина совершает попытки стабилизировать обстановку и предотвратить распад фронта с помощью оставшихся запасов, однако российская армия полна решимости выполнить поставленные задачи в рамках данной военной операции и достичь своих целей, по информации агентства «Интерфакс».

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