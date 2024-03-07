Шойгу объявил о значительных потерях украинских войск и успехах российской операции на Украине.

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с отчетом о ситуации на Украине, огласив значительные потери украинских вооруженных сил в ходе боевых действий. По его словам, с начала операции погибли 444 000 украинских военнослужащих. В ходе заседания Министерства обороны, Шойгу отметил, что боевые возможности Вооруженных Сил Украины (ВСУ) значительно снизились.

Российские войска, продолжая Спецоперацию на Украине, успешно захватили стратегические позиции в городе Авдеевка и продолжают укреплять свои позиции в Донецкой и Купянской областях, а также захватывать новые территории. По данным Шойгу, за 2024 год российские военные захватили приблизительно 330 квадратных километров новых земель.

На совещании также отмечалось, что Украина пытается стабилизировать ситуацию с оставшимися силами и предотвратить развал фронта, однако российская армия полна решимости выполнить поставленные в ходе операции задачи и достичь поставленных целей.

Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», Министр обороны подчеркнул, что Россия продолжит операцию до достижения стратегических целей, несмотря на сопротивление украинских сил и их попытки стабилизации ситуации.