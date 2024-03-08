Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу представил отчет о текущей ситуации на Украине, обнародовав значительные потери среди украинских вооруженных сил в ходе боевых действий.

По его данным, с начала операции погибли 444 тысячи украинских военнослужащих, что свидетельствует о серьезных потерях среди оппозиционной стороны.

На фоне этого Шойгу подчеркнул успешные действия российских войск, продолжающих спецоперацию на Украине. Он сообщил о захвате стратегических позиций в городе Авдеевка и укреплении позиций в Донецкой и Купянской областях, а также о захвате новых территорий, что свидетельствует о продолжающемся прогрессе в ходе операции.

В то же время отмечается, что Украина продолжает пытаться стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Однако, российская армия, по словам Шойгу, настроена на выполнение поставленных задач и достижение целей операции, несмотря на возможное сопротивление украинских сил.

Информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что Министр обороны подчеркнул намерение России продолжать операцию до достижения стратегических целей, несмотря на сопротивление и попытки стабилизации ситуации со стороны Украины.