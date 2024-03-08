Новости России
· Ульяна Сенько

Стали известны потери: Министр обороны РФ Шойгу сделал важное заявление об СВО

Стали известны потери: Министр обороны РФ Шойгу сделал важное заявление об СВО

smolgazeta.ru

Подписаться в Telegram

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу представил отчет о текущей ситуации на Украине, обнародовав значительные потери среди украинских вооруженных сил в ходе боевых действий.

По его данным, с начала операции погибли 444 тысячи украинских военнослужащих, что свидетельствует о серьезных потерях среди оппозиционной стороны.

На фоне этого Шойгу подчеркнул успешные действия российских войск, продолжающих спецоперацию на Украине. Он сообщил о захвате стратегических позиций в городе Авдеевка и укреплении позиций в Донецкой и Купянской областях, а также о захвате новых территорий, что свидетельствует о продолжающемся прогрессе в ходе операции.

В то же время отмечается, что Украина продолжает пытаться стабилизировать ситуацию и предотвратить дальнейшее продвижение российских войск. Однако, российская армия, по словам Шойгу, настроена на выполнение поставленных задач и достижение целей операции, несмотря на возможное сопротивление украинских сил.

Информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что Министр обороны подчеркнул намерение России продолжать операцию до достижения стратегических целей, несмотря на сопротивление и попытки стабилизации ситуации со стороны Украины.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи

защитит ли от тараканов сетка на вытяжке

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

ремонт стиральных машин индезит спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф
Лонгриды
день назад

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

«Огонь мигом потушили»: стали известны детали пожара в казанском танковом училище

Новости Татарстана

2 часа назад

8 марта, десятки автомобилистов Татарстана сели за руль пьяными

Новости Татарстана

3 часа назад

По факту смертельного наезда Зиганшина на пенсионерку возбудили уголовное дело

Новости Татарстана

7 часов назад

Билялетдинов заявил, что ему не нужно думать об отставке после вылета из плей-офф

Новости Татарстана

8 часов назад

Шипачев предположил, почему «Автомобилист» выиграл все гостевые матчи
Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта
Лонгриды
2 дня назад

Оставит женщин без праздника: синоптик рассказал, какой будет погода в Татарстане на 8 марта

Новости Казани

день назад

Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

Новости Татарстана

день назад

Лыжница Степанова оценила призовые на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

день назад

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе
Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку
Интересное в Казани
5 дней назад

Завтрак в постель или 7 идей, как удивить свою вторую половинку